Скопье, , 22:00 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче сообщил о том, что за 20 марта в стране было выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране обнаружено 70 случаев заболевания.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, ещё два дня назад, 18 марта, число зараженных было в два раза меньше.

Вирус был обнаружен в таких городах как Скопье, Дибра, Штип и Гостивар.

В настоящее время на всей территории страны действует режим чрезвычайного положения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом