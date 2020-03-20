Женева, Швейцария, , 21:43 — REGNUM Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что успехи в борьбе с коронавирусом в китайском городе Ухань вселяют надежду на то, что пандемию COVID-2019 можно победить. Об этом гендиректор ВОЗ заявил сегодня, 20 марта.

Напомним, что властям Китая действительно удалось сдержать эпидемию коронавируса и предотвратить дальнейший рост заболеваемости в Китае. В эпицентре распространения коронавирусной инфекции — в городе Ухань — власти предприняли жесткие меры карантина и изоляции граждан. В спешном порядке были возведены госпитали для зараженных. Использовались все возможные силы и средства для борьбы с заразой.

Сейчас эпицентр переместился в Европу. Пока властям ряда стран не удается сдержать распространение эпидемии.