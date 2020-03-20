Осло, , 21:59 — REGNUM Письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить летние Олимпийские игры-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса направила конфедерация спорта и национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба НОК.

Норвежский НОК выразил обеспокоенность в связи с пандемией коронавируса нового типа и положением в области здравоохранения на национальном и международном уровнях и пояснил, что изо дня в день проводит мониторинг ситуации с организацией Олимпийских игр в Токио.

НОК выразил уверенность в том, что для организаторов безопасность спортсменов является общим приоритетом, а рекомендации целевой группы отвечают самым высоким международным стандартам. НОК попросил МОК предоставить информацию о процессе принятии окончательного решения по Олимпиаде в Токио.

В письме НОК дал чёткую рекомендацию, которая заключается в том, что проведение Олимпийских игр в Токио следует отложить до нормализации ситуации с коронавирусом в мире, а именно до тех пор, пока пандемия не будет взята под строгий контроль в мировом масштабе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении губернатора Токио, что в Японии не думают об отмене Олимпиады из-за коронавируса.

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