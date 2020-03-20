Рим, , 21:33 — REGNUM Ужесточение контроля за соблюдением карантина в Риме вводится в преддверии выходных, пишет 20 марта la Repubblica.

В местной полиции предупредили, что будет усилено патрулирование дорог, ведущих к морю, а также городских улиц. Будут выявляться случаи нарушения карантина.

Конфискации транспортных средств не планируются. Однако на дорогах будут установлены новые контрольно-пропускные пункты.

Дополнительные меры безопасности вводятся в Риме в рамках борьбы с распространением нового коронавируса.

Напомним, Италия, которая по числу инфицированных COVID-19 находится на втором месте после Китая, лидирует по числу смертельных случаев от коронавируса.

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