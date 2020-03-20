Женева, Швейцария, , 21:21 — REGNUM Отказ от алкоголя и курения, спорт и связи через социальные сети — вот способы борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19, заявил 20 марта на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, надо есть здоровую и полезную пищу, ограничить употребление алкоголя и сахаросодержащих напитков, чтобы уменьшить риск тяжёлой формы заболевания в случае заражения.

Кроме того, Тедрос Адханом Гебрейесус рекомендовал поддерживать связь с другими людьми через социальные сети и не сидеть без движения более 30 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ официально сообщил, что во всём мире жертвами коронавируса стали свыше девяти тыс. человек, а заразились COVID-19 более 210 тыс.

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