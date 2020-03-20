Лондон, , 21:43 — REGNUM Распоряжение о немедленном закрытии ряда общественных учреждений в связи с угрозой распространения коронавируса издало правительство Великобритании. Об этом 20 марта заявил журналистам на брифинге в Лондоне премьер-министр страны Борис Джонсон.

Джонсон пояснил, что для снижения скорости распространения коронавируса в стране было принято коллективное решение властей всех стран, входящих в состав Соединённого Королевства, о немедленном закрытии кафе, пабов, ресторанов и других точек общественного питания.

Джонсон добавил, что у всех заведений остаётся возможность торговли едой на вынос.

Новые меры по борьбе с распространением коронавируса коснутся и кинотеатров, спортивных залов, театров и ночных клубов. Все эти заведения тоже должны быть закрыты.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве властей Британии к врачам и медсёстрам, оставившим практику, вернуться в больницы для борьбы с коронавирусом.

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