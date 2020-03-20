Варшава, 20 марта 2020, 21:07 — REGNUM Режим эпидемии вводится на территории Польши, сообщил 20 марта журналистам польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Решение принято в связи с эпидемией нового коронавируса. Теперь у властей страны появляются дополнительные возможности для противодействия распространению вируса COVID-19.
Напомним, в Польше зафиксировано 355 случаев заражения вирусом COVID-19: пять человек умерли, 13 — излечились.
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