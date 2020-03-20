Москва, , 21:05 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает проведение выездных проверок до 1 мая из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили 20 марта в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что на указанный период также будут приостановлены проверки пользователей онлайн-касс, контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в сфере азартных игр и лотерей.

Данное решение касается всех категорий налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса, уточнили в ФНС.

Незавершенные проверки применения контрольно-кассовой техники и валютного законодательства, а также незаконченные производства по административным делам будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками — по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика и по почте, сообщили также в ведомстве.

Отмечается, что соответствующий приказ был подписан главой ФНС Даниилом Егоровым во исполнение поручения премьер-министра Михаила Мишустина о минимизации рисков распространения коронавируса.

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