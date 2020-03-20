Белград, , 21:07 — REGNUM Первый заболевший пневмонией, вызванной новым коронавирусом, скончался в Сербии. Об этом 20 марта, сообщила журналистам на пресс-конференции премьер-министр страны Ана Брнабич.

По данным Брнабич, скончался 59-летний мужчина из города Кикинда, который был госпитализирован в связи с заражением коронавирусом в клинический центр Воеводины в Нови-Саде.

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией возросло до 135 человек.

По распоряжению властей, 20 марта с 20:00 (22:00 мск) в стране будут закрыты кафе и рестораны, и остановлен городской общественный транспорт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале третьей, «ключевой» недели эпидемии коронавируса в Сербии.

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