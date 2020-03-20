Киев, 20 марта 2020, 20:34 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён в Киеве, передаёт 20 марта телеканал «112 Украина».
Также режим ЧС начал действовать в Ивано-Франковской и в Днепропетровской областях. Соответствующее решение принято на заседании украинского правительства.
Меры приняты на фоне выявления новых случаев заражения коронавирусом.
Напомним, на Украине выявлено 27 случаев заражения COVID-19. Последний случай зафиксирован по Львове.
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