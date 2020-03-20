Нью-Йорк, США, , 20:29 — REGNUM По меньше мере 24 сотрудника Организации Объединённых Наций заразились новым коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил на брифинге 20 марта официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

На данный момент известно как минимум о трёх случаях заражения коронавирусом в штаб-квартире ООН. Подробностей о других заболевших пока не приводится.

Напомним, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш распорядился перевести всех сотрудников Всемирной организации в Нью-Йорке, работа которых не требует присутствия в офисе, на удалённую работу на период с 16 марта по 12 апреля.