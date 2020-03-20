Амстердам, , 20:43 — REGNUM Рассмотрение дела по золоту скифов из музеев Крыма было отложено в связи с пандемией коронавируса судом Амстердама в Нидерландах. Об этом 20 марта сообщил журналистам директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Аппеляционный суд города Амстердама принял такое решение в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции на территории Европы.

Дата следующего заседания по делу о скифском золоте будет объявлена судом 7 июля 2020 года.

Напомним, в 2014 году ряд музеев Крыма предоставил свои экспонаты для экспозиции «Скифское золото» музею Алларда Пирсона в Амстердаме. После вхождения Республики Крым в состав России в Нидерландах приняли решение приостановить возвращение артефактов, так как за право их получить стали спорить Украина и Россия.

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