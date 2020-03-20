Кишинёв, , 20:20 — REGNUM В Молдавии за сутки подтвердили еще 17 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщила 20 марта министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну, общее число зараженных достигло 66, передает ИА REGNUM.

Из новых случае заражения восемь выявлены в столице Молдавии Кишиневе. В пяти случаях вирус выявлен у граждан, которые недавно вернулись из Украины и России.

Президент Молдавии Игорь Додон предупредил, что число заболевших будет расти. «По данным Всемирной организации здравоохранения, в Молдавии число инфицированных может вырасти до 400−500 человек», — сообщил Додон.

Он подчеркнул, что молдавские больницы готовы принять более 2 тыс. больных коронавирусом, и в их распоряжении есть все необходимое оборудование. А в случае необходимости, внешние партнеры готовы предоставить Молдавии дополнительную помощь.

До сих пор в Молдавии один человек умер от последствий коронавируса и один полностью выздоровел.

Власти Молдавии ранее объявили в стране чрезвычайное положение. Также в республике действует высший, красный код угрозы эпидемиологической опасности из-за коронавируса COVID-19. Прервано транспортное сообщение со всеми странами, закрыты школы и детсады и отменены все массовые мероприятия.

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