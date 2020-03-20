Рим, , 20:18 — REGNUM В Италии за последние сутки 627 скончались в результате заражения новой коронавирусной инфекций. Об этом сообщил 20 марта начальник службы гражданской оборона страны.

Отмечается, что это самый высокий показатель смертности за сутки с момента начала эпидемиии коронавируса в Италии. Общее количество жертв вируса на территории страны достигло 4 032 человек.

Сообщается также, что за сутки в Италии официально подтверждено 5 986 новых случаев заражения, общее число заболевших достигло 47 021 человека.