Киев, , 20:11 — REGNUM В Киеве объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса, сообщила вечером 20 марта пресс-служба премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.

Вместе с тем, в сообщении говорится, что никаких новых ограничений для населения пока не предвидится, а режим чрезвычайной ситуации лишь призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что до этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях страны — Черновицкой, Житомирской и Киевской, сегодня аналогичные меры были введены в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

В свою очередь, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал, что в случае распространения коронавируса по всей территории страны на Украине могут ввести чрезвычайное положение.

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