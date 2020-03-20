Махачкала, , 20:10 — REGNUM Гражданина Азербайджана задержали на государственной границе в Дагестане при попытке ввезти в Россию крупную партию наркотиков. При нем сотрудники правоохранительных органов обнаружили более пяти килограммов опия, пишет 20 марта «Интерфакс-Юг».

Наркотики были спрятаны в специально оборудованном тайнике в автомобиле ВАЗ-2110. Запрещенный товар изъяли, против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства…».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в дагестанском Дербенте полицейские обнаружили около одного килограмма опия под обшивкой кабины грузовика. Позже правоохранители задержали четверых сообщников водителя, которые, по данным следствия, промышляли контрабандой и незаконным сбытом наркотиков.