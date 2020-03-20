Бразилиа, , 20:44 — REGNUM Введение режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с распространением коронавируса нового типа одобрил федеральный сенат Бразилии. Об этом 20 марта сообщает агентство Reuters.

Голосование проходило в дистанционной форме в связи с тем, что у двух членов сената была обнаружена коронавирусная инфекция, в том числе у председателя верхней палаты Дави Алколумбре.

Режим ЧС вступит в силу в стране сразу после подписания решения сената президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Это позволит властям Бразилии перенаправить бюджетные средства на экстренные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Режим ЧС предполагается ввести в стране до конца текущего года в связи с распространением на территории Бразилии коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что количество заражённых коронавирусной инфекцией в Бразилии достигло 621 человека. Жертвами заболевания стали семь человек.

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