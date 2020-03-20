Нью-Йорк, США, , 19:58 — REGNUM По меньшей мере 24 сотрудника Организации Объединенных Наций заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает офис Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первые случая заражения новой коронавирусной инфекцией были зафиксированы в Китае в конце 2019 года. Сперва инфекция распространялась по Китаю, однако затем вырвалась за его пределы.

Сейчас крупным очагом коронавирусной инфекции является Евросоюз. Растет число случаев заражения и в США.