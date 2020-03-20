Ватикан, , 19:49 — REGNUM В Ватикане объявили об отпущении грехов всем католикам, заразившимся коронавирусом, а также врачам и всем ухаживающим за ними, сообщает 20 марта Апостольская пенитенциария, отвечающая за выдачу индульгенций.

Грехи также отпускаются родственникам заразившихся и всем, кто ухаживает за больными коронавирусом и рискует заразиться им ради помощи своему ближнему.

Для того чтобы получить отпущение грехов, таким людям будет достаточно посмотреть трансляцию нескольких церковных служб, читать молитвы с чётками не менее 30 минут, оставаясь в это время чистым от греховных мыслей.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия остаётся наиболее страдающей от пандемии страной Европы. Там выявлено 41 035 случаев заражения коронавирусом и 3405 смертей от этого заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа