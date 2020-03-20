Москва, , 19:47 — REGNUM Пассажиропоток Московского метрополитена и Московского центрального кольца за период со 2 по 19 марта снизился на 30% на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При этом, как отмечается, число поездок студентов и школьников на метрополитене за этот же период сократилось на 60%.

В департаменте также сообщили, что поездки в наземном транспорте Москвы сократились на 24%, в электричках — на 10%. Пользование услугами такси и каршеринга по городу снизилось на 10%, для поездок в аэропорты — на 15%.

Кроме этого, зафиксировано снижение на 5% числа личных автомобилей на дорогах и сокращение на 9% количества ДТП. При этом, как отмечено, в большей степени разгрузился утренний пик, чем вечерний.

Напомним, ранее властями Москвы был введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.