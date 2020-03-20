Тбилиси, , 19:59 — REGNUM До 44 человек возросло количество заражённых новым типом коронавируса в Грузии. Информация об этом 20 марта сообщается на специальном сайте по мониторингу за заболеванием в стране.

На настоящий момент в Грузии выявленных случаев заражения коронавирусом 44, из них выздоровевших один, под наблюдением врачей 271, в режиме карантина 1925.

В Грузии закрыты все образовательные учреждения, а также места массового скопления людей, в том числе театры и рестораны. Практически все госучреждения перешли на дистанционный режим работы. Границы закрыты, запрещён пропуск в страну всех иностранцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отправке в бессрочный неоплачиваемый отпуск грузинской авиакомпанией Georgian Airways 95% своих сотрудников в связи с полным прекращением авиасообщения Грузии со всеми странами.

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