Хельсинки, , 19:41 — REGNUM Порядка 450 человек заражены вирусом COVID-19 в Финляндии, сообщили 20 марта в Национальном институте здравоохранения и социального развития этой страны.

Отмечается, что число заражённых выросло за сутки на 50 человек.

Напомним, в Финляндии десять человек вылечились от нового коронавируса, четверо находятся в тяжёлом состоянии. Накануне финские границы были закрыты до 13 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Финляндия закрыла свои границы из-за коронавируса