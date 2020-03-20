Москва, , 19:36 — REGNUM МИД России круглосуточно предпринимает усилия для возвращения на родину российских граждан, которые не могут покинуть другие страны из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она, в частности, коснулась ситуации в Марокко, откуда из-за отмены авиасообщения не могут выехать несколько сотен российских туристов.

«Читаю: «посольство отделывается отговорками, что вопрос решается». Это не отговорки. Он действительно решается. В данный момент идёт межведомственное совещание по логистике вывоза россиян из этой и других стран», — написала представитель МИД.

Она подчеркнула, что понимает сложившуюся ситуацию, поскольку российские дипломаты «круглосуточно общаются со всеми уголками мира».

«Слово «потерпите» произношу с трудом, потому что знаю все обстоятельства в подробностях. Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину. Занимаемся. Все вместе. Круглосуточно», — заверила Захарова.

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