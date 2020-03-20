Киев, , 19:33 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявляет, что в плане распространения по стране коронавируса «самое трудное впереди».

Об этом он заявил в своем обращении сегодня, 20 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной, неправильно… Вирус будет распространяться», — отметил Емец.

Министр отметил, что на Украине есть много талантливых профессиональных врачей, сама недореформированная медицинская система в целом значительно слабее европейских.

«Нам будет значительно труднее принять мощный удар, который может нанести коронавирус при наихудшем сценарии», — заявил Емец.

В завершение он заявил, что государство оперативно принимает необходимые меры, что все действия власти могут быть напрасными, если каждый гражданин Украины не продемонстрирует сознания и ответственности, то есть не будет соблюдать максимально жесткий карантин.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 20 марта на Украине официально зафиксировано лишь 26 случаев коронавируса, более половины из которых — в Черновицкой области.