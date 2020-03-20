Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин. Трое из них вернулись из зарубежных поездок, еще одна заразилась от родственника, побывавшего за рубежом. Об этом сообщает 20 марта комитет по здравоохранению Петербурга.

Так, одна — 51-летняя женщина вернулась из Австрии 14 марта. В Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина поступила с симптомами ОРВИ 17 марта.

Вторая — 69-летняя женщина — прилетела из США 15 марта. Также с симптомами ОРВИ была госпитализирована в больницу Боткина 17 марта.

Третья — 70-летняя женщина прилетела из Германии 14 марта. С симптомами ОРВИ была госпитализирована в больницу им. Боткина 18 марта.

Еще одна пациентка — 87-летняя женщина, которая за границу не выезжала. Была госпитализирована в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина 17 марта после контакта с родственником, который вернулcя из Италии.

Все пациентки, как отмечают в ведомстве, находятся в удовлетворительном состоянии.

«В Санкт-Петербурге по данным на 20 марта выявлено 14 случаев коронавирусной инфекции COVID-2019», — говорится в сообщении.

Два человека уже выписаны, остальные размещены в инфекционных боксах больницы им. С.П.Боткина.

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