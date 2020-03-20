Москва, , 19:09 — REGNUM В связи со сложившейся в РФ ситуацией с коронавирусом многие граждане уходят в самоизоляцию по собственной инициативе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 марта рассказал эксперт движения «Сильная Россиия» по кибербезопасности Алексей Курочкин.

«И сейчас в связи с этим наблюдается бум спроса на онлайн-сервисы, такие, как доставка продуктов, развлекательные сервисы, — сказал он. — То есть люди ушли в онлайн. Находясь дома, они пытаются жить обычной жизнью. И использовать во всех её аспектах онлайн-сервисы. Многие организации уже были готовы к удалённой работе своих сотрудников. В принципе мы готовы к онлайн-жизни. Всё можно сделать через интернет. Всё тебе доставят и привезут. Окажут государственные услуги. В регионах с этим похуже, но тем не менее всё развивается. В каждом городишке есть доставка продуктов на дом. Проблемы тут нет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховный суд РФ принял постановление об ограничении работы судов с 19 марта по 10 апреля. Также Верховный суд рекомендовал приостановить приём граждан в судах, а подачу процессуальных документов осуществлять через электронные интернет-приёмные судов или по почте.