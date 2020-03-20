Тбилиси, , 19:07 — REGNUM Лекарство от коронавируса, которое своим указом приказал применять президент США Дональд Трамп, грузинские врачи использовали в течение полутора месяцев, с первых дней появления инфицированных пациентов. Об этом заявил директор Тбилисского национального центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Церцвадзе. Интервью с ним записала телекомпания «Имеди».

По его словам, до Дональда Трампа эффективность этого же препарата подтвердили и французские специалисты, которые еще вчера опубликовали так называемый «марсельский гайдлайн».

В этом «гайдлайне», в рекомендациях французских врачей, названы два препарата, эффективность которых они установили в ходе лечения инфицированных коронавирусом пациентов. И один из препаратов — «плаквенил», который применяли для лечения коронавируса в Грузии и который ранее считался средством от малярии.

«Случилось нечто интересное. Вчера были опубликованы рекомендации французов, где плаквенил назван как препарат для лечения нового коронавируса. Потом произошло нечто еще более значительное. Трамп, известный своей экстравагантностью, а порой решительные и быстрые действия очень важны, выступил и официально заявил, что не будет ожидать официальных указаний от FDA и на основании рекомендаций экспертов издает президентский указ о допущении плаквенила к применению для лечения коронавируса», — заявил Церцвадзе.

На 19:00 часов 20 марта в Грузии фиксируется 44 случая коронавируса, 1925 человек помещены в зоны карантина, а 271 пациент находится в режиме самоизоляции. Выздоровевшим от коронавируса считается один пациент, который выписан из больницы и отправлен в двухнедельный режим самоизоляции.