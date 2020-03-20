Кейптаун, , 19:00 — REGNUM По информации министерства здравоохранения ЮАР, за сутки в стране было выявлено 52 новых случая COVID-19, 20 марта сообщает агентство Reuters.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в стране выросло до 202. В ЮАР пока нет ни одной смерти от коронавируса.

В настоящий момент в мире подтверждены более 250 тыс. случаев коронавирусной инфекции, погибли от заболевания более 10 000 человек.

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