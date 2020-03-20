Лондон, , 18:47 — REGNUM Первый нарушитель введённого в связи с пандемией COVID-19 карантина на острове Мэн (подданство Великобритании) отправлен в полицейский участок, передаёт 20 марта ВВС.

Нарушитель, мужчина 26 лет, не захотел самоизолироваться, после чего его отправили в участок. Это произошло на острове Мэн в Ирландском море.

В полиции Мэна есть специальное помещение, куда будут отправлять людей, которых необходимо поместить в карантин.

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Напомним, на острове Мэн все приезжие обязаны на две недели самоизолироваться — даже если человек хорошо себя чувствует. За нарушение этого указа придётся отсидеть три месяца за решёткой или заплатить десять тысяч фунтов штрафа.

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