Рига, , 18:22 — REGNUM У одной из пациенток больницы в Огре, находящейся в тяжёлом состоянии, тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил председатель правления больницы в Огре Дайнис Широв.

После чего, по его словам, врачи приняли решение об эвакуации женщины в инфектологический Центр, в Ригу.

Широв отметил, что анализы, проведённые в Центре инфектологии, не подтвердили заболевание женщины COVID-19. Позже женщина в Риге скончалась.

Отметим, что министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле осудила «эксперименты и самодеятельность» представителей больницы в Огре. По ее словам, пользоваться непроверенными министерством тестами недопустимо.