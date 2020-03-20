Стокгольм, , 18:07 — REGNUM До 1623 человек возросло количество заразившихся коронавирусом в Швеции. Об этом 20 марта сообщил журналистам в ходе пресс-конференции руководитель Агентства здравоохранения Йохан Карлсон.

Карлсон отметил, что на сегодняшний день в стране 16 случаев летальных исходов, все умершие были пожилыми людьми, входившими в группу риска. Карлсон напомнил, что в связи с эпидемией коронавируса пожилым людям желательно оставаться дома и избегать социальных контактов.

Агентство здравоохранения Швеции заявило, что в первую очередь тестировать на коронавирус будут людей, входящих в группу риска либо работающих в системе здравоохранения. Всеобщий карантин в стране пока не введён.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении представителей МИД Швеции, что ведомство не планирует организовывать перелёты на родину для своих граждан, оказавшихся за границей и не имеющих возможности вернуться в связи с закрытием странами границ из-за пандемии коронавируса.

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