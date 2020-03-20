Киев, , 17:54 — REGNUM Возобновление работы киевского метро запланировано на 17 апреля 2020 г., сообщает 20 марта «Апостроф».

По словам сотрудников метро, возобновление работы подземки сдвинуто на две недели. До 17 апреля в метро проходят ремонтные работы.

Такие меры приняты властями украинской столицы в рамках противодействия распространения нового коронавируса.

Напомним, метро в Киеве прекратило работу с 17 марта. Возобновление работы было запланировано на 3 апреля, но из-за тяжёлой эпидобстановки сроки сдвинулись на полмесяца.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Киева допустил полную отмену общественного транспорта в городе