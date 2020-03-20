Москва, , 17:51 — REGNUM Российскому политологу Валерию Соловью грозит административная ответственность за ложную информацию о коронавирусе. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Напомним, что Валерий Соловей в эфире радиостанции «Эхо Москвы» неоднократно заявлял, что власти России якобы скрывают истинные масштабы распространения коронавирусной инфекции в стране, и вообще, в Москве всеобщий карантин якобы уже введен.

При этом Соловей ссылался на неких чиновников, которые, по его словам, «не потеряли совесть».

Стоит отметить, что российские власти с самого начала распространения коронавируной инфекции в России объявили, что будут предоставлять гражданам всю полноту информации о ситуации.