Москва, , 17:36 — REGNUM Число заражённых коронавирусом нового типа в России выросло до 253, сообщает 20 марта оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.

Уточняется, что за минувшие сутки случаи заражения COVID-19 (54 случая) выявлены ещё в девяти российских регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве по состоянию на 20 марта зафиксировано 33 случая заражения COVID-19, всего в столице 131 заболевший новым вирусом.

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