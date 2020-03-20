Москва, , 17:30 — REGNUM В Москве 20 марта выявили 33 новых пациента, больных коронавирусом. Об этом сообщается в официальном канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Большая часть инфицированных прибыли в Россию из стран Евросоюза. По состоянию на 17:24 20 марта, в Москве официально зарегистрирован 131 случай заболевания.

«Большинство случаев — завозные. Среди заболевших есть двое несовершеннолетних, один из них не посещал школу после прилета; второй — не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин», — сказано в сообщении.

На данный момент круг близких контактов пациентов установлен. Большинство из них находятся дома в режиме самоизоляции, семь человек госпитализированы в стационары Москвы.

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