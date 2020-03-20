Нижний Новгород, , 17:29 — REGNUM По состоянию на вечер 20 марта в Приволжском федеральном округе выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Оперативные данные представлены Роспотребнадзором РФ.

Так, четыре новых случая заражения выявлены в Самарской области, два новых случая — в Кировской области. Первый пациент с коронавирусом зарегистрирован в Ульяновской области.

Всего на территории округа выявлено в целом 26 случаев нового коронавируса, выздоровела одна пациентка в Нижнем Новгороде.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время во всех регионах не только Поволжья, но и России, действует режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В то же время до настоящего момента коронавирус не зарегистрирован в Башкирии, Удмуртии, Мордовии и Марий Эл.