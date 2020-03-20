Уагадугу, , 17:27 — REGNUM О положительном результате теста на вирус COVID-19 заявил 20 марта Станисласа Уаро, министр образования Буркина-Фасо, сообщает Xinhua.

По его словам, у него появились «гриппоподобные симптомы». Несколько дней министр проведёт в самоизоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый смертельный случай заражения новым коронавирусом выявлен в Буркина-Фасо 18 марта. Это был первый случай заражения южнее Сахары в Африке.

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