Волгоград, , 17:20 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве на 70 млн рублей находится в производстве полиции Волгоградской области. Сотрудники компании, зарегистрированной в Белизе, похитили деньги у граждан шести регионов России, сообщил 20 марта в пресс-службе областного УМВД.

В результате оперативных мероприятий задержаны семь подозреваемых. Установлено, что с января 2015 года по июнь 2019 года финансово-инвестиционная компания «E-Z Finance Group S.A.» (Belize, Belize Citi, 1884 Driftwood Bay), действовала под видом получения займов (инвестиций) и заключения соответствующих договоров инвестиционных займов. От действий мошенников пострадали граждане Волгоградской, Ярославской, Московской, Саратовской, Самарской и Ивановской областей. В общей сложности у них похитили более 70 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что пострадавших может быть ещё больше, их просят обратиться в полицию.