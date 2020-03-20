Париж, , 17:16 — REGNUM Пять человек задержали во Франции за нарушение карантина в связи с эпидемией COVID-19, пишет 20 марта Le Parisien.

Задержанные уже не в первый раз попадаются на нарушении режима самоизоляции. Одного из них задержали, когда он выпивал на улице в Па-де-Кале с четырьмя собутыльниками, которые сбежали от полиции.

Ещё четыре человека задержаны в Сена-Сен-Дени, где, отметим, фиксируется больше всего нарушений карантина. Здесь оштрафованы порядка 1,3 тыс. человек.

Напомним, режим карантина во Франции действует с 17 марта. Сейчас в стране 10 995 человек инфицированы новым коронавирусом, летальных исходов 372.

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