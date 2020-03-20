Вильнюс, , 17:03 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 20 марта, признал, что в Литве почти закончились реагенты для проведения анализов на выявление коронавируса, а доставка заказанных партий опаздывает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, не исключён вариант, что Литва перестанет проводить тестирование на некоторое время и придётся «нажать на паузу». Впрочем, позже он поправился, что не так выразился и тестирование останавливать не будут, однако будут проводить его только в отношении лиц, входящих в зону риска.

В свою очередь глава национальной общественной лаборатории, где проводятся тесты, отметил, что партию с реагентами ждут уже на следующей неделе.

Национальный центр общественного здоровья, тем временем, сообщил о новом диагностированном случаи заражения COVID-19. Вирус выявлен у жителя Йонавы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве объявлен режим чрезвычайно ситуации и введён всеобщий карантин. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ветеринарные аптеки. В стране уже 49 заражённых, первая пациент в Литве выздоровела.