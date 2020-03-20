Вильнюс, , 16:59 — REGNUM Налоговая инспекция Литвы сегодня, 20 марта, опубликовала список предприятий, которые могут рассчитывать на налоговые каникулы и иные налоговые послабления из-за разразившегося экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и объявления в Литве режима всеобщего карантина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В списке — чуть более 32 тыс. юридических лиц. По каким критериям они отбирались, не известно. В налоговой инспекции утверждают, что по типу деятельности. Например, на помощь от государства могут рассчитывать туристические агентства, общепиты, гостиницы, частные медицинские учреждения.

Однако в списке такие гиганты рынка, как крупнейший сельскохозяйственный холдинг Agrokoncernas, который косвенно управляет глава правящей партии Союза крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис, крупнейшая в Литве торговая сеть по продаже строительных материалов Senukai, которая в эти дни наращивает продажи по интернету, крупное мебельное предприятие SBA и другие компании.