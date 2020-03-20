Рига, , 16:55 — REGNUM В Риге принято решение о закрытии в парках детских игровых площадок. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил член правления предприятия Rīgas meži (Рижские леса) Эдгар Вайкулис.

По его словам, данное решение принято в связи с введённым в Латвии режимом ЧС из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Он отметил, что на площадках будут размещены предупреждающие таблички на латышском, русском, английском и немецких языках. Кроме этого, детские аттракционы будут перевязаны специальными лентами.

Вайкулис добавил, что Rīgas meži призывает родителей, привыкших отдыхать в столичных парках с детьми, проявить сознательность на время карантина.

Как передавало ИА REGNUM, в Латвии с 17 марта по 14 апреля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии.