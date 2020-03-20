Рига, , 16:45 — REGNUM Авиакомпания АirBaltic по запросу министерства иностранных дел Латвии совершит один рейс из Валлетты (Мальта) в Ригу и один из столицы Латвии в Лондон (Великобритания) и обратно. Об этом пишет в пятницу, 20 марта, портал LSM.

По данным журналистов, всем пассажирам по возвращению на родину необходимо будет пройти карантин в течение 14 дней. Всего в консульской службе зарегистрировались 2838 граждан и неграждан Латвии, желающих вернутся на родину, но застрявших там из-за закрытия границ.

Отмечается, что стоимость билетов колеблется от 205 до 235 евро, включая багаж и ручную кладь.

Как передавало ИА REGNUM, с 17 марта по 14 апреля в Латвии был введен режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.