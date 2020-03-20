Рига, , 16:35 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии за сутки выросло ещё на 25 человек. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, общее число инфицированных в стране достигло 111 человек. Всего за сутки врачи сделали 528 тестов, а всего, с начала эпидемии, проведено 3205 анализов.

Как передавало ИА REGNUM, с 17 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.