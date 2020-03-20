Лондон, , 16:33 — REGNUM Запрет на продажу за рубеж восьми десятков медицинских препаратов введён в Великобритании, сообщает 20 марта Reuters.

Среди запрещённых к экспорту препаратов — парацетамол, инсулин, морфин, адреналин.

Эти меры приняты на фоне распространения коронавируса — чтобы в Британии не возник дефицит лекарств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Британии вирус COVID-19 выявлен у трёх с лишним тысяч человек, летальных исходов 144, случаев выздоровления — 65.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании уволившихся врачей позвали в больницы