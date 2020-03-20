Шри-Джаяварденепура-Котте, , 16:19 — REGNUM Комендантский час введён на Шри-Ланке с 18:00 (время местное) 20 марта, сообщает российское посольство в городе Коломбо.

Эти меры принимаются в рамках борьбы с распространением вируса COVID-19. Продолжаться комендантский час будет до 06:00 (время местное) 23 марта.

При этом сохранится доступ к аэропорту Коломбо. Чтобы человека, едущего в аэропорт, не задержали, он должен предъявить маршрутную квитанцию и паспорт.

Напомним, на Шри-Ланке зарегистрировано 60 инфицированных новым коронавирусом. Аэропорт Коломбо уже два дня не принимает международные рейсы.

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