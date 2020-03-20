Париж, , 15:56 — REGNUM Уже сегодня вечером, 20 марта, круизный лайнер Costa Pacifica, на борту которого находятся граждане России, из акватории Марселя должен направиться в Италию. Об этом сообщил генконсул России в Марселе Сергей Молчанов.

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По его словам, такая вероятность велика. В Геную судно прибудет утром 21 марта.

«Наши коллеги в Италии предупреждены и готовы оказать соотечественникам все необходимо содействие», — заявил ТАСС дипломат.

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Как сообщало ИА REGNUM, на борту круизного лайнера Costa Pacifica с 9 марта находятся 35 граждан России и четверо граждан Белоруссии. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, активные действия по их вызволению с судна предпринимаются несколько дней, однако власти Франции до сих пор не предоставили им разрешения сойти на берег в Марселе.

Захарова добавила, что посольство России в Париже уведомило МИД Франции о необходимости скорейшего решения вопроса с российскими туристами.