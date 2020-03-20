Лиссабон, , 15:55 — REGNUM Первый спецборт с российскими гражданами вылетел из Португалии, где из-за коронавируса введено чрезвычайное положение. Об этом сообщает 20 марта ТАСС со ссылкой на посольство России в Лиссабоне.

Гуманитарные рейсы «Аэрофлота» запланированы также на 22, 24 и 26 марта. Они организованы для граждан, которые не смогли спокойно вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса.

Таких туристов в Португалии насчитывалось более 1 тыс. человек. Первый борт повёз на родину 270 человек, включая детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта португальский парламент одобрил введение в стране чрезвычайного положения из-за распространения COVID-19. В Португалии выявленных заражений — 786, пять человек скончались.

Читайте также: В Португалии объявили режим ЧП из-за коронавируса