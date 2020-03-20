Ташкент, , 15:54 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выросло до 33, сообщили 20 марта в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Отмечается, что медики выявили 20 марта десять новых случаев заражения. Девять человек — это родственники тех, у кого ранее был диагностирован вирус. Еще один человек прибыл из-за границы.

Отметим, днем 20 марта главный государственный санитарный инспектор Узбекистана Нурмат Отабеков заявил, что новых случаев заражения в республике не выявлено.