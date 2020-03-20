Рязань, , 15:55 — REGNUM Новые ограничительные мероприятия распорядился ввести 20 марта губернатор Рязанской области Николай Любимов. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции временные правила установили для загсов, вокзалов, транспортных предприятий и управляющих компаний, сообщает пресс-служба правительства региона.

В период с 20 по 30 марта 2020 года Главному управлению записи актов гражданского состояния Рязанской области поручено приостановить государственную регистрацию брака и рождения ребёнка в торжественной обстановке.

Управляющим компаниям, жилищным кооперативам и другим структурам, осуществляющим управление многоквартирными домами, предписано, в том числе, ежедневно проводить влажную уборку и профилактическую дезинфекцию помещений общего пользования.

В зданиях железнодорожных и иных вокзалов необходимо обеспечить зонирование помещений, чтобы развести потоки пассажиров и встречающих их граждан — в отдельные зоны будут направлять тех, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусу стран.

Руководители транспортных предприятий, осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам, должны проинструктировать сотрудников о санитарной обработке автобусов перед выездом на линию и после каждого рейса, а также обеспечить проветривание салона.

Рязанская область перешла в режим повышенной готовности 17 марта 2020 года. 19 марта в регионе был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у мужчины, вернувшегося из Франции.